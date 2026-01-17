A menos de 145 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, las selecciones ultiman detalles logísticos.

Pachuca, capital de Hidalgo, emerge como la opción casi confirmada para convertirse en la sede de concentración de una de las selecciones rivales del Tricolor de Javier Aguirre.

De acuerdo con información del reportero Omar Zerón, de Telemundo, el una de las escuadras que enfrentarán a México en la justa mundialista tiene prácticamente cerrado su campamento base en las instalaciones del club Pachuca, particularmente en la Universidad del Futbol, uno de los complejos de entrenamiento más modernos y completos de México.

¿Cuál es la selección rival de México que tendría a Pachuca como base operaciones durante el Mundial?

Se trata de la selección de Sudáfrica, aquella a la que México enfrentó en 2010 y con la que que ahora volverá a medirse en un duelo inaugural de la Copa del Mundo.

Y esta elección responde a criterios logísticos clave: la proximidad con la Ciudad de México, el Estadio Hidalgo como posible escenario de entrenamiento y la infraestructura de alto nivel que ofrece el club.

Sudáfrica, que integrará el Grupo A junto a México, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, debutará ante el Tri en el Azteca el 11 de junio. Posteriormente viajará a Atlanta para enfrentar al rival del repechaje UEFA y regresará a Monterrey para cerrar la fase de grupos ante Corea del Sur.

Si los Bafana Bafana avanzan: como primeros de grupo, podrían disputar dieciseisavos y octavos en el Azteca, permitiéndoles extender su estadía sin grandes desplazamientos.