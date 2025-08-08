Luis García estaba llamado a seguir los pasos de Hugo Sánchez en Europa. Luego de conseguir el título de goleo y coronarse con los Pumas, el ‘Niño Artillero’ fue fichado por el Atlético de Madrid, donde registró una buena primera temporada con 20 goles en todas las competencias que disputó.

En su segunda temporada su nivel no fue a la baja, por lo que se pensó que ya más consolidado podría explotar todo su potencial en España. Sin embargo, García comenzó a tener roces con Miguel Ángel Gil, hijo del entonces presidente Jesús Gil y Gil, por lo que fue enviado a la Real Sociedad. Después de eso cometería un error que marcó por completo su carrera.

Lee también Javier Aguirre reveló que se tuvo que esconder de un jugador: "Me quería romper la madre"

¿Por qué Luis García se arrepiente de jugar en el América?

Luego de un año en la Real Sociedad, donde no pudo marcar un solo gol, Luis García no se quería perder la Copa América 1995, por lo que decidió dejar Europa para aceptar la oferta de ni más ni menos que de las Águilas.

Esa decisión cambió por completo la carrera del Doctor, quien señaló que su intención era quedarse un año y México y volver al Viejo Continente. Sin embargo, tras jugar con las Águilas jamás pudo retornar.

Luis García ha admitido en varias ocasiones que debió mantenerse con el equipo Txuri-Urdin y demostrar todo el potencial que tenía, ya que con eso podía regresar a los primeros planos en España.

Luis García dejó España para fichar con el América. Foto: @luisgarciapostigoficial

"Fue un error grosero, burdo y tonto. Pude tener actividad sin jugar tantos partidos. Me hubiera quedado en la Real Sociedad. No todo es color de rosa. Hay altas y bajas hasta el día que te mueres", reveló en charla con Roberto Martínez.

Lamentablemente para Luis, esa decisión marcó su carrera, ya que no brilló con las Águilas, por lo que pasó al Atlante, donde logró un título de goleo más. Chivas fue su siguiente destino, donde perdió la Final ante Necaxa en 1998.

En ese año recibió un duro golpe, ya que sí bien fue convocado por Manuel Lapuente para Francia 98, no jugó un solo minuto. Cuatro años antes, en Estados Unidos 94 había sido la figura.

Después de eso fichó con Morelia y Puebla, teniendo un desempeño gris. Decidió retirarse del futbol profesional apenas a los 30 años y de inmediato comenzó su faceta como analista en televisión.