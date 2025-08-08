A poco menos de un año para que arranque el Mundial 2026, todos los futbolistas tratan de mostrar sus mejores cualidades dentro del terreno de juego para ser considerados por sus respectivas selecciones.

Uno de ellos es Guillermo Ochoa, quien desea estará en su sexto Copa del Mundo. El principal detalle es que hasta el momento el portero mexicano todavía no encuentra equipo y el cierre de registros está muy cerca.

Lee también María Mar del Molar y Key Caputo, las mujeres que le costaron a Chicharitos ser vetado en Selección

¿Memo Ochoa está en riesgo de no ir al Mundial?

Javier Aguirre tiene ya a varios futbolistas seguros para en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Dos de ellos serían porteros, por lo que una vacante estaría disponible.

De momento parece que será Guillermo Ochoa quien acompañe a Luis Malagón y Tala Rangel, pero lo hará como le tocó vivirlo en Alemania 2006, siendo la tercera opción del entrenador.

No obstante, la realidad es que el puesto de Paco Memo pende de un hilo actualmente, ya que después de su estancia en el AVS Futebol SAD, el meta nacional no ha encontrado equipo.

Memo Ochoa no tuvo minutos en la pasada Copa Oro en la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Foto: Imago7

Y el tiempo se ha convertido en un rival de Ochoa Magaña, ya que en caso de quedarse sin club, le daría el pretexto perfecto al Vasco Aguirre para descartarlo de su lista final.

Se sabe que Javier Aguirre tuvo una charla con Ochoa, donde el estratega nacional le habría comentado que cuenta con él para la justa mundialista. Eso sí, le puso como condición encontrar acomodo y ser regular, de lo contrario, se esfumará su sueño de estar en la copa mundial.

El cierre de registros en Europa cierra el 1 de septiembre, lo que significa que Guillermo Ochoa tiene menos de un mes para fichar con algún equipo. Hasta el momento no tienen ninguna oferta concreta.