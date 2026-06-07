Con la llegada diaria de distintas selecciones a sus campamentos en Estados Unidos, la fiebre por la Copa del Mundo continúa en aumento.Una de las más recientes en instalarse fue Irak, selección que regresará a un torneo de la FIFA tras 40 años de ausencia, aunque su arribo estuvo marcado por un momento complicado.

Lee también Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, donde una de sus principales figuras fue detenida e interrogada por autoridades estadounidenses durante siete horas.Se trata del atacante Aymen Hussein, una de las estrellas del combinado iraquí y pieza clave en la clasificación gracias a sus goles, que devolvieron a su país al escenario mundial.

Lee también De acuerdo con información de medios árabes, Hussein fue interrogado junto con el fotógrafo del equipo, a quien finalmente se le negó el ingreso a Estados Unidos.Aymen Hussein, de 30 años, ha vivido episodios personales difíciles: en 2008, su padre —miembro del ejército iraquí— fue asesinado por terroristas, mientras que en 2014 su hermano mayor fue secuestrado, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero

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Aymen Hussein, figura de Irak, fue detenido e interrogado siete horas en Estados Unidos

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