Aymen Hussein, figura de Irak, fue detenido e interrogado siete horas en Estados Unidos

Con la llegada diaria de distintas selecciones a sus campamentos en Estados Unidos, la fiebre por la Copa del Mundo continúa en aumento.Una de las más recientes en instalarse fue Irak, selección que regresará a un torneo de la FIFA tras 40 años de ausencia, aunque su arribo estuvo marcado por un momento complicado.

Lee también Copa del Mundo: Noruega y sus estrellas sufren por las altas temperaturas en Estados UnidosLos hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, donde una de sus principales figuras fue detenida e interrogada por autoridades estadounidenses durante siete horas.Se trata del atacante Aymen Hussein, una de las estrellas del combinado iraquí y pieza clave en la clasificación gracias a sus goles, que devolvieron a su país al escenario mundial.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo en el Mundial?De acuerdo con información de medios árabes, Hussein fue interrogado junto con el fotógrafo del equipo, a quien finalmente se le negó el ingreso a Estados Unidos.Aymen Hussein, de 30 años, ha vivido episodios personales difíciles: en 2008, su padre —miembro del ejército iraquí— fue asesinado por terroristas, mientras que en 2014 su hermano mayor fue secuestrado, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero