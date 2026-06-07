Brasil, uno de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo de 2026, recibió una mala noticia a pocos días de su debut, luego de que una de sus figuras sufriera una lesión que lo dejará fuera del torneo.Se trata de Wesley, futbolista que durante el partido amistoso de preparación ante Egipto tuvo que abandonar el campo debido a una molestia física. Tras recibir atención médica, los estudios confirmaron una lesión en el aductor del muslo izquierdo.

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Con el diagnóstico definitivo, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció su baja para la justa mundialista y, de inmediato, convocó a Éderson, jugador del Atalanta de la Serie A, quien se incorporará al proyecto encabezado por Carlo Ancelotti.El problema de las lesiones no es nuevo para el conjunto brasileño, que también sigue de cerca la evolución de Neymar, su máximo referente, quien continúa en proceso de recuperación con la intención de ser considerado para el torneo.

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BRASIL EN LA COPA DEL MUNDO

Brasil encarará la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 con la responsabilidad que implica ser uno de los máximos favoritos al título. Ubicada en un sector que exigirá concentración y solidez desde el arranque, la selección sudamericana deberá imponer su jerarquía ante rivales que buscarán complicarle el camino con distintos estilos de juego.

El comienzo será ante Marruecos, luego enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia, nación con la que espera terminar con paso perfecto.