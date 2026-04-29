El juvenil mediocampista Gilberto Mora fue convocado el martes a la Selección de México para el Mundial 2026 y, si se mantiene sano, podría convertirse en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo.

El entrenador Javier Aguirre dio a conocer una lista de 12 jugadores de la Liga MX que aseguraron su lugar en el Mundial y comenzarán a entrenar el próximo lunes.

También convocó a ocho jugadores más para completar los entrenamientos mientras los jugadores europeos llegan a finales de mayo.

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¿Cuál es el récord que Gilberto Mora rompería en el próximo Mundial?

Mora, de 17 años y que acaba de retomar su actividad tras una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de juego con Tijuana durante dos meses, superaría el récord para un jugador mexicano que actualmente ostenta Manuel Rosas, quien debutó en el Mundial de 1930 con 18 años y 88 días.

“Tuve una lesión en la que no pude estar la mayor parte del torneo, pero pues contento de poder volver. Fue un poco larga la recuperación, pero gracias a Dios ya estoy bien, me siento muy bien físicamente y listo para lo que viene", dijo Mora el fin de semana. "Ya estoy al cien por ciento en todos los aspectos."

El norirlandés Norman Whiteside ostenta el récord como el jugador más joven en debutar en un Mundial. Tenía 17 años y 40 días cuando jugó en España 1982.

Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre y no alcanzaría ese récord.

México inaugurará el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica.

Sensación en el torneo local, Mora fue titular con la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro 2025, pero una lesión lo dejó fuera de los últimos seis partidos con el Tri.

“Morita” podría regresar a jugar con México el próximo 22 de mayo en un partido amistoso contra Ghana, en Puebla, México.

Mora ya posee varios récords. En agosto de 2024 se convirtió en el jugador más joven en ser titular y anotar en la Primera División mexicana, con 15 años y 320 días. También es el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana, haciendo su aparición oficial a los 16 años y 94 días en enero de 2025.