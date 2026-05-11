El próximo viernes 22 de mayo, la recibirá a su similar de Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde se espera que se viva una fiesta en lo que será el primero de sus últimos tres partidos amistosos antes de su debut en la Copa del Mundo 2026.

La agrupación norteña, Grupo Frontera, conocida por algunos de sus éxitos como "Un x100to", "No se va", o "Tulum", serán los encargados de entretener al público durante el show de medio tiempo.

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A través de redes sociales, el Tri anunció este show que promete encender las tribunas del estadio del Puebla.

"La música y el futbol se encuentran en la Angelópolis! Cantemos juntos un solo corazón con Grupo Frontera en el duelo de preparación ante Ghana", escribió el Tri en referencia al "himno oficial" de la Selección Mexicana, interpretada por Grupo Frontera.

BOLETOS PARA EL MÉXICO VS GHANA EN PUEBLA

Los precios de los boletos son los siguientes:

  • Platea Oriente y Poniente: $3 mil 189 pesos
  • Platea Plus: $2 mil 717 pesos
  • Cabecera Norte y Sur: $2 mil 127 pesos
  • Rampa Oriente y Poniente: $mil 419 pesos
  • Rampa Norte y Sur: $mil 183 (LV) pesos

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