Cruz Azul ya tiene una nueva cita internacional. Luego de conquistar el Campeón de Campeones 2026 tras vencer 3-1 a Toluca, La Máquina se ganó el derecho de disputar la Michelob ULTRA Campeones Cup 2026, donde enfrentará al Inter Miami de la MLS en busca de un nuevo título.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, Florida, escenario donde el conjunto celeste buscará conquistar por primera vez este trofeo que enfrenta al campeón de la Liga MX con el monarca de la MLS.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega a este compromiso después de una temporada histórica. Además de levantar el título del Clausura 2026 tras derrotar a Pumas en la Final, La Máquina fue el mejor equipo de la campaña 2025-26 al registrar 30 victorias en 34 partidos.

Cruz Azul en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

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Del otro lado estará un Inter Miami que continúa consolidándose como uno de los clubes con mayor proyección internacional y que volverá a ser anfitrión de un partido de alto perfil frente a uno de los equipos más importantes del futbol mexicano.

Aunque Lionel Messi no ha jugado con el equipo después del Mundial 2026, se espera que para enfrentar a los cementeros, ya esté disponible.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, previo a un partido con el Inter de Miami. FOTO: AFP

Los boletos para el encuentro estarán disponibles para el público en general a partir del 14 de agosto.

La Campeones Cup volverá a enfrentar a dos de los clubes más importantes de Norteamérica, en un duelo que pondrá frente a frente al nuevo Campeón de Campeones de la Liga MX y al representante de la MLS por un nuevo título internacional.