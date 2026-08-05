A pesar de que el marcador fue justo, no reflejó lo que, realmente, sucedió sobre el terreno de juego durante los 90 minutos. Pudieron haber sido más anotaciones.

Siendo ampliamente superior, el Toluca derrotó (3-0) al Seattle Sounders en el estadio Nemesio Diez y comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026. Demostró que su intención es pelear por el título.

Desde antes del partido, Antonio Mohamed se comprometió a que los Diablos Rojos se enfrentarían a su primer rival de la Major League Soccer (MLS) con el único objetivo de ganar.

El Turco cumplió. De principio a fin, su equipo fue mejor y, merecidamente, se quedó con los tres puntos.

Luis García tuvo una noche sumamente tranquila. En ningún momento, tuvo que esforzarse al máximo para evitar la caída de su marco.

El conjunto escarlata borró, por completo, a su rival. Hizo que The Rave Green sintiera lo que es meterse a jugar al infierno.

Con un gol de vestidor, los locales se fueron al frente en el marcador. En un tiro de esquina, cobrado perfectamente por Alexis Vega, Jesús Gallardo apareció como si fuera delantero, se quitó la marca y se alzó para rematar de casa y abrir el marcador (2') en La Bombonera.

Toluca en la Leagues Cup - Foto: Imago7

Después de la anotación del lateral izquierdo mexicano, el Toluca se fue al frente como un auténtico vendaval, pero se topó con una muralla suiza que detuvo casi todos los disparos que recibió.

El portero del Seattle Sounders, Stefan Frei, salió en su mejor noche y evitó que el marcador fuera más abultado.

Al menos, detuvo seis acciones claras de gol. Se cansó de negarle a Alexis Vega su gol.

Sin embargo, en uno de los tantos tiros que realizó, desde fuera del área, el extremo mexicano, el guardameta realizó un mal rechace y Helinho apareció para marcar el segundo tanto choricero (63'). Justicia para el equipo que se cansó de generar peligro en el área contraria.

Toluca en la Leagues Cup - Foto: Imago7

El extremo brasileño no tenía ni tres minutos sobre el terreno de juego, pero, con el olfato goleador que lo caracteriza, estuvo en el momento preciso para ampliar el marcador.

Ya en el minuto 93, Federico Viñas puso el último clavo en el ataúd del Seattle Sounders. El atacante uruguayo consiguió su primer gol como jugador de los Diablos Rojos.

El Toluca pudo haber obtenido un triunfo todavía más holgado, pero sumó los tres puntos que era lo más importante en su presentación en la Leagues Cup. Cuando este equipo quiere, es capaz de hacer desaparecer a su rival.