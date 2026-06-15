Este jueves la Selección Mexicana jugará contra Corea del Sur su segundo partido de la fase de grupos, con el objetivo de ganar y sumar tres puntos que lo coloquen con grandes posibilidades de terminar como líder de cara a la última jornada contra República Checa. Sin embargo, a pesar de que el Tri será local, los Tigres de Asia no están solos y además de contar con el apoyo de miles de aficionados, hay cientos de periodistas que están listos para ver a su país hacer historia, aunque reconocen el nivel de dificultad que representa enfrentarse al combinado azteca.

Tanto en el Centro de Alto Rendimiento, en Ciudad de México, como en Guadalajara, donde entrena el conjunto coreano, hay más de 50 periodistas asiáticos que pronostican un partido complicado contra el Tri, a quien consideran el rival a vencer.

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Fernando Villa, reportero de ESPN, entrevistó a varios de ellos y dieron su pronóstico. Como Kim Jinun, reportero de Korea Town News, que mencionó que “México es el rival más importante en el grupo A. Este equipo es local, por lo que tendrá el apoyo de toda la nación. Creo que nos va a ir bien (Corea), pero sé que México tiene buenos jugadores como Raúl Jiménez y Santiago Gimenez, además de una nueva generación. Es una buena mezcla los mexicanos creen que no es tan buen equipo como el de otras generaciones, pero es muy bueno”.

ESPN recopiló otros pronósticos como el de Lee Jung Chan, de SBS Seoul Broadcasting System, que aseguró que “México es un equipo muy talentoso. Son disciplinados y tienen esa hambre de ganar. México es el mejor equipo del Grupo A. Debo decir que no hay jugadores claves, sino que México es el equipo. Son disciplinados. No hay una brecha grande entre los jugadores y su nivel, no importa si son titulares o suplentes. Los que inician son talentosos y están juntos. Defienden y atacan como equipo”.

Park Geondo, periodista de Starnews Korea, dijo que “México es un buen equipo en el Grupo A y muchos de los coreanos ven a México avanzando en el primer lugar del grupo. Será un juego difícil el de Corea ante México”.

Finalmente, este jueves en el estadio Guadalajara, México y Corea del Sur lucharán por ese primer lugar del grupo A. Para el conjunto azteca es importante terminar como líder si desea jugar los dieciseisavos de final en el estadio Ciudad de México.

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