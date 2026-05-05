A pesar de que la Selección Mexicana había llegado a un acuerdo con los clubes de la Liga MX de ceder a sus jugadores para la concentración rumbo al Mundial 2026, este martes trascendió que el Toluca recibió un permiso especial del Tri para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Los Angeles FC.

Esta decisión generó polémica ya que, equipos como Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, y el propio Toluca, no contaron con sus seleccionados en la ida de los cuartos de final de la Liguilla, y este permiso rompería el acuerdo entre clubes y Selección.

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En conferencia de prensa previa al partido, Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, mencionó que "los estamos llamando por teléfono a ver si vienen al partido, a verlo o a jugarlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha y juegan, capaz y juegan, quién sabe".

Al principio, su declaración fue recibida entre risas con tono irónico o sarcástico, pero horas más tarde trascendieron imágenes -capturadas por Marcelino Fernández de ESPN- de Vega y Gallardo entrenando en el campo de juego del estadio Nemesio Diez.

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Cabe recordar que este 6 de mayo comienza dicha convocatoria especial, bajo petición de Javier Aguirre, y según la reportera de ESPN, Adriana Maldonado, los futbolistas escarlatas no sólo jugarían con el Toluca, sino que reportarían hasta el 7 de mayo con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, fue cuestionado al respecto en un evento y, en lugar de negar categóricamente dicho permiso, evitó responder la pregunta.