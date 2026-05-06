Este miércoles 6 de mayo, la Selección Mexicana tiene programado el inicio de su concentración rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR); sin embargo, parece que los planes cambiarán.

Luego de que Javier Aguirre y la directiva tricolor dieran permiso a los jugadores Jesús Gallardo y Alexis Vega de reportar con el Toluca para disputar la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, la polémica ha estallado.

Amaury Vergara, molesto con los permisos otorgados a los Diablos Rojos, lanzó un tuit para informar que solicitó a sus cinco convocados reportar con el Rebaño y no con el Tricolor como se tenía previsto.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, comunicó Vergara.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado son los cinco convocados por Javier Aguirre para el siguiente Mundial 2026, pero ahora, su concentración con el Tricolor deberá esperar.

¿Por qué la molestia de Amaury Vergara?

Los dueños de los clubes de la Liga MX y Javier Aguirre acordaron una concentración larga que iniciaría el 6 de mayo, sin importar las competencias que tenían en puerta los convocados de la Liga MX.

Después de concluida la fase regular del Clausura 2026, los nombres que aparecieron en la lista del Tricolor debían tomar una semana de vacaciones y reportar para la fecha indicada en el CAR.

Previo al duelo entre México y Portugal, Javier Aguirre enfatizó que la concentración larga “era un proyecto y no un capricho” que se había hablado con los dueños y no había marcha atrás; sin embargo, las inconformidades iniciaron con lo sucedido este día.

Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenaron con Toluca y se espera que jueguen frente a Los Ángeles FC, a pesar de que se dijo enfáticamente que únicamente podrían disputar la Semifinal de Ida y no la de vuelta.