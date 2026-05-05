Los Pumas y el América definirán al último invitado a las semifinales del Clausura 2026 el próximo domingo en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal recibirán a las Águilas, en CU, con la ventaja de que cualquier empate les permite clasificar a la antesala de la final.

Luego del intenso empate (3-3) que protagonizaron en la ida de los cuartos de final, disputada en el estadio Banorte, estos dos grandes del futbol mexicano vuelven a verse las caras en una nueva edición del Clásico Capitalino.

El equipo auriazul y el azulcrema se enfrentan con el único propósito de instalarse entre los cuatro mejores de la Liga MX.

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El primer capítulo tuvo de todo: tarjetas, lesiones, intensidad, goles, declaraciones y polémica.

Como es habitual en estos duelos tan pasionales, la controversia arbitral no podía faltar para aderezarlos más.

En esta ocasión, Luis Enrique Santander se robó los reflectores al señalar dos penaltis, en la recta final del encuentro, a favor del América.

El silbante recurrió al VAR para decretar el primero y marcó el segundo sin dudarlo.

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Las Águilas no fallaron ninguno de sus disparos y vinieron de atrás para empatar el marcador y mantenerse con vida en la eliminatoria.

Para los segundos 90 minutos, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no quiso meterse en problemas y designó al mejor silbante en la actualidad.

César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el segundo Clásico Capitalino de los cuartos de final.

El dos veces mundialista (Rusia 2018 y Qatar 2022) estarpa acompañado por los dos asistentes que lo acompañan jornada a jornada: Alberto Morín Méndez y Marco Bisguerra Mendiola.

El cuarto árbitro será Vicente Reynora Arce; mientras que el VAR será Erick Yair Miranda, quien estará en el próximo Mundial como uno de los expertos en la cabina, y el AVAR será Manuel Martínez Sánchez.

Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX. 📰#ArbitrajeMX pic.twitter.com/ANL4WwWLje — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 5, 2026

De estar manera, César Ramos dirigirá su tercer Clásico Capitalino en fila, tras haber estado en el del Apertura 2025 y del Clausura 2026.

En aquellos partidos, las victorias se dividieron con una para el América y otra para los Pumas, respectivamente.