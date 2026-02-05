El 18 de junio de 1982 marcó un antes y un después en la carrera de . En el Estadio José Rico Pérez de Alicante durante el Mundial de España ese día el 'Diez' anotó su primer gol en una Copa del Mundo.

Fue en la victoria 4-1 de Argentina sobre Hungría correspondiente a la segunda fecha del Grupo 3. Maradona no solo marcó una vez sino que firmó un doblete demostrando desde temprano su calidad diferencial con la camiseta albiceleste.

Tras un debut amargo con derrota 1-0 ante Bélgica la selección Albiceleste necesitaba reaccionar. Hungría llegaba con la moral alta tras golear 10-1 a El Salvador, pero el equipo argentino desplegó un futbol sólido y vistoso.

¿Cómo fue el primer gol de Maradona en un Mundial?

Daniel Bertoni abrió el marcador y a los 28 minutos llegó el primer grito mundialista de Maradona: tras un remate de Bertoni que rechazó el arquero Ferenc Mészáros el '10' persiguió el balón empujándolo al fondo pese a la marca de Sándor Sallai.

En el complemento Diego volvió a brillar. Asociado con Mario Kempes realizó una doble pared y definió con un potente zurdazo al primer palo imposible para el guardameta húngaro. Más tarde Osvaldo Ardiles puso el 4-0 y Gábor Pölöskei descontó para los europeos.

“Tras el fallido debut ante Bélgica donde la Selección perdió 1-0 llegó el turno de enfrentar a Hungría que venía de derrotar 10-1 a El Salvador. Un mal resultado en el segundo encuentro podría complicar la clasificación. Pero en Alicante apareció el juego Albiceleste y dio una cátedra de futbol. Mostró un sólido funcionamiento y grandes individualidades destacándose Maradona” reseñó la AFA en su recuerdo oficial.

El propio Diego reflexionó tras el partido: “Antes del partido nos juntamos los once y nos propusimos dejar todo. Ni bien entramos a la cancha mientras tocaban los himnos ya noté que no nos podíamos quedar quietos”. Y añadió con la victoria consumada: “La verdad es que nos matamos en la cancha. Yo me asombré hasta de mí mismo sobre todo de lo que corrí para marcar a un húngaro que se iba al ataque. Le robé la pelota y encima me quedó resto para salir en el contragolpe”.

En España 1982 no sumó más goles pero cuatro años después en México 1986 lideró a Argentina al título mundial con cinco tantos inolvidables incluidos los dos a Inglaterra.

En total Maradona convirtió ocho goles en Mundiales: dos a Hungría, uno a Italia, dos a Inglaterra, dos a Bélgica y uno a Grecia en 1994, su último en la competencia.

