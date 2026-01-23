Gilberto Mora, el joven mediocampista ofensivo de Tijuana y de la Selección Mexicana, se mantiene como una de las mayores promesas del futbol mexicano en este inicio de 2026.

Considerado como la joya de la Liga MX, su valor de mercado ha alcanzado los 10 millones de euros según Transfermarkt, lo que lo posiciona como uno de los jugadores más valiosos del torneo, incluso por encima de varios nombres consolidados.

A pesar de su corta edad, acumuló una gran cantidad de elogios y distinciones en 2025 gracias a su talento sobre el terreno de juego, lo que lo ha convertido en un elemento clave tanto para los Xolos como para el Tri rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, la actualidad de Mora está marcada por preocupaciones físicas. Recientemente fue dado de baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos contra Panamá y Bolivia debido a molestias que apuntan a una posible pubalgia, una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por algún tiempo.

Javier Aguirre, el técnico del Tri, priorizó su salud y recuperación, optando por no arriesgarlo en estos duelos amistosos. Su club y el cuerpo médico trabajan coordinadamente para que regrese en las mejores condiciones.

A pesar de estos contratiempos, el futuro de Gilberto Mora sigue siendo muy prometedor. Su explosión en la Liga MX y su proyección internacional lo mantienen en la órbita de grandes clubes europeos, y su ausencia temporal en la selección solo aumenta la expectativa por verlo de vuelta al máximo nivel.

¿Cuál es el ranking en el que fue incluido Gilberto Mora?

Con el Clausura 2026 en marcha y el Mundial en el horizonte, el novel jugador has sido incluido dentro de un listado internacional que lo incluye como una de las jóvenes promesas a las que hay que mantener en el radar durante 2026.

La revista británica World Soccer fue la que incluyó a Morita dentro de su ranking de los 50 futbolistas juveniles destacados en la actualidad. En su edición de febrero, la publicación colocó al jugador mexicano en su portada.

"Edición especial sobre los mejores jóvenes talentos del mundo que dominarán en 2026", es la frase que aparece en la portada de la publicación.

Gilberto Mora fue incluido dentro un listado de los 50 mejores juveniles que la romperán en 2026. FOTO: Especial

En el listado, Gil Mora comparte honores junto a otros futbolistas como Fermín López, del Barcelona y Lennart Karl, del Bayern Múnich.