Sadio Mané regresó a los entrenamientos del Al Nassr tras conquistar la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 con Senegal y fue recibido con una emotiva ovación liderada por Cristiano Ronaldo.

El astro portugués junto al cuerpo técnico y sus compañeros del club saudí aplaudieron y abrazaron al extremo izquierdo en una muestra de buena relación que resalta el excelente ambiente en el vestidor.

Senegal se coronó campeón el pasado 18 de enero al vencer 1-0 a Marruecos en una final marcada por tensión y drama en Rabat.

Los Leones de Teranga lograron su segundo título continental el primero en cuatro años con un gol en tiempo extra.

Mané fue titular indiscutible en la final y una de las figuras clave del torneo disputando los siete partidos completos sumando dos goles y dos asistencias participando directamente en cuatro de los 13 tantos del equipo campeón.

El capitán senegalés es desde hace años el referente absoluto de su selección. Con casi 14 años en la absoluta acumula 52 goles en 124 partidos internacionales consolidándose como uno de los máximos goleadores históricos de los Leones de Teranga.

¿Cómo fue el recibimiento a Sadio Mané en el Al NAssr?

Para celebrar el logro el Al Nassr preparó un pastel personalizado con imágenes del momento en que Mané levantó el trofeo como capitán de Senegal. En particular, Cristiano Ronaldo encabezó la cálida bienvenida y hastas cortó el pastel para entregarle una rebanda al jugador campeón en la Copa Africana de Naciones.

Mané agradeció la sorpresa en un video compartido por el club: “Gracias chicos estoy muy feliz por el regalo. No me lo esperaba. Esto demuestra la cálida bienvenida del grupo y estoy muy agradecido. Ahora enfocados en lo que resta de la temporada”.