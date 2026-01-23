La Selección Mexicana arrancó el 2026 con un triunfo agónico ante Panamá en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. El marcador final de 0-1 se definió por un autogol de Richard Peralta al minuto 90+3, en un encuentro fuera de fecha FIFA que sirvió como primera prueba rumbo al Mundial 2026.

Pero más allá del resultado que al menos sirvió para sacudirse la mala racha de seis partidos sin conocer la victoria, la interrogante es qué jugadores cumplieron y quiénes decepcionaron en el Tri ante la selección canalera.

Desde el arranque, México impuso condiciones con mayor posesión de balón, aunque le costó generar peligro real en el área rival. La ocasión más clara de la primera mitad llegó al minuto 42: Richard Ledezma envió un centro preciso que Germán Berterame conectó de cabeza, pero el balón se fue desviado, para alivio del guardameta panameño.

Al 89, Armando González exigió al arquero Gunn con un cabezazo que fue desviado por encima del travesaño. Cuando el empate parecía inevitable, en el tiempo añadido llegó el gol del triunfo.

Al minuto 90+3, una combinación por izquierda entre Jesús Gallardo, Armando González y Kevin Castañeda terminó con un autogol de Richard Peralta, quien desvió el balón a su propia portería tras un centro rasante al área chica.

Este resultado cortó una mala racha para el Tri, que no ganaba desde el 6 de julio de 2025, cuando venció 1-2 a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro. Desde entonces acumulaba dos derrotas y cuatro empates.

El equipo verde, con varios elementos de Chivas (ocho convocados y seis titulares), sirvió para ganar en esta primera de ocho pruebas antes del Mundial 2026.

¿Qué jugadores del Tricolor cumplieron en el partido amistoso ante Panamá?

Raúl Rangel tuvo una noche tranquila en la portería, sin intervenciones clave.

tuvo una noche tranquila en la portería, sin intervenciones clave. Richard Ledezma destacó por su proyección constante por derecha, aunque sus centros fueron mayormente bloqueados.

destacó por su proyección constante por derecha, aunque sus centros fueron mayormente bloqueados. Víctor Guzmán y Eduardo Águila cumplieron con solvencia ante las escasas llegadas panameñas, sin exigencias mayores.

cumplieron con solvencia ante las escasas llegadas panameñas, sin exigencias mayores. Bryan González aportó profundidad por izquierda, pero faltó conexión efectiva.

aportó profundidad por izquierda, pero faltó conexión efectiva. Luis Romo retrasó su posición para armar una línea de cinco, lo que generó vacío creativo en el medio, con exceso de defensores y un delantero solitario.

retrasó su posición para armar una línea de cinco, lo que generó vacío creativo en el medio, con exceso de defensores y un delantero solitario. Obed Vargas y Marcel Ruiz tuvieron participaciones discretas en el medio, limitados por la falta de movilidad.

tuvieron participaciones discretas en el medio, limitados por la falta de movilidad. Roberto Alvarado mostró química con Ledezma, pero quedó a deber en desbordes y remates.

mostró química con Ledezma, pero quedó a deber en desbordes y remates. Brian Gutiérrez , en su debut como seleccionado mayor, se mostró cómodo como media punta por izquierda, aportando en la creación frontal aunque sin remates destacados.

, en su debut como seleccionado mayor, se mostró cómodo como media punta por izquierda, aportando en la creación frontal aunque sin remates destacados. Germán Berterame falló la ocasión más clara y tuvo participación limitada.

Desde el banquillo, los cambios influyeron positivamente.

Carlos Rodríguez aportó pases precisos, Alexis Gutiérrez precisión en los trazos, Kevin Castañeda participó en la jugada del autogol, Erik Lira ayudó en la creación central y Armando González mostró chispazos con desmarques. Jesús Gallardo, al entrar por izquierda, provocó directamente el autogol con su centro.

Con muy poco en lo individual y colectivo, México pasó de 'panzazo' esta primera prueba del año.