Netflix presentó un primer vistazo de su nueva película "México 86", una producción que revive con humor negro los momentos de cómo México se convirtió en sede del Mundial de futbol de 1986, exactamente 40 años después del icónico torneo.

Dirigida por Gabriel Ripstein (conocido por "Mentiras" y "600 Millas"), la cinta promete un retrato de la época, con una atmósfera de los años 80 en medio de una severa crisis económica.

La sinopsis oficial de Netflix describe: “Permeada de sátira y humor negro, México 86 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”.

Al parecer, en lugar de enfocarse en los partidos emblemáticos o goles como el de Negrete, la historia gira en torno a las maniobras políticas y administrativas que permitieron al país tomar la organización tras la renuncia de Colombia.

La FIFA, bajo Joao Havelange, optó por México en 1983 entre propuestas de Estados Unidos y Canadá, pero no sin polémicas y desafíos logísticos.

¿Quiénes son los protagonistas de la película "México 86"?

El elenco estelar incluye a Diego Luna como Martín de la Torre Vizcaíno, director de la Comisión Disciplinaria (según una placa visible en imágenes promocionales), y a Karla Souza en el rol de Susana Gómez-Mont.

Completan el reparto Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga y Álvaro Guerrero interpretando a Guillermo Cañedo, figuras clave en el futbol y los medios mexicanos de entonces.

Este avance, compartido por Netflix Latinoamérica en X con fotos de los actores en personaje, genera gran expectativa entre los fans del cine y del futbol a unos meses de la próxima Copa del Mundo.

La película se estrenará en 2026 en la plataforma, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta.