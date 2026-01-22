La Selección Mexicana da el banderazo de salida a su año mundialista con un partido amistoso clave ante Panamá este jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández.

Dirigidos por Javier Aguirre, los dirigidos por el Vasco buscan afinar detalles de cara a la Copa del Mundo de 2026, certamen que se jugará en casa junto a Estados Unidos y Canadá, y que está a solo 139 días de distancia.

Debido a que no se trata de una Fecha FIFA, el combinado nacional no podrá contar con sus futbolistas que militan en el balompié europeo. Por ello, la convocatoria está integrada principalmente por elementos de la Liga MX y la Major League Soccer, donde destaca una mayor presencia de jugadores de Chivas, lo que le da un toque especial al duelo de preparación.

El encuentro representa una oportunidad ideal para que Aguirre pruebe alineaciones, evalúe rendimientos y consolide conceptos tácticos con el grupo disponible. Estos amistosos son fundamentales en un proceso que exige ritmo competitivo y cohesión antes de la justa mundialista.

¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso Panamá vs México?

El pitazo inicial está programado para las 19:10 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO por múltiples plataformas: la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

Posteriormente, México cerrará enero con otro compromiso de fogueo ante Bolivia, para continuar así su ruta de preparación intensiva. Estos duelos sirven como termómetro perfecto para medir el nivel actual del plantel en terreno 'hostil' y sentar bases sólidas rumbo al gran objetivo: brillar en el Mundial 2026.

