A pocos días de que inicie la Copa del Mundo de 2026, Raúl Gutiérrez, exseleccionado nacional y exjugador de equipos como América y Atlante, hizo un llamado a la afición, prensa y entorno del balompié mexicano para cerrar filas en torno a la Selección Mexicana y respaldar al equipo durante el torneo que tendrá como una de sus sedes a México.

El Potro reconoció que existe desconfianza entre algunos sectores de la afición, aunque consideró que este es el momento adecuado para dejar atrás las inseguridades y apoyar al combinado nacional en busca de una actuación destacada en casa.

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“Tiene que ser tiempo de apoyo. O sea, yo sí entiendo uno que la gente puede estar molesta, pero el equipo va a empezar a competir y necesita del apoyo de todos. Estos torneos también los juega la afición desde su lugar, los juega la prensa también desde su lugar, y ojalá que todos estemos en un sentido positivo en ese aspecto”, dijo el exlateral.

Desde su perspectiva, el camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial no resultó sencillo, especialmente durante la recta final de 2025. A pesar de ello, Gutiérrez mantiene una postura optimista y cree que el equipo aún tiene margen para dejar una huella positiva en la justa de Norteamérica.

“Yo creo que ha sido un proceso complicado, pero hoy se tiene esa oportunidad de trascender y ojalá que los muchachos, y Javier (Aguirre) lo sabe, se conecten con esta misma idea”, dijo.

“El estar de local, el entender que estos tres partidos se pueden convertir en más partidos, como seleccionado nacional en un mundial que se hace en tu país, creo que eso les va a dar un plus también de ánimo, de expectativas, de querer hacer lo mejor”, finalizó.