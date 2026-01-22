El Atlético de Madrid dio un nuevo golpe en el mercado de talentos juveniles al incorporar a Emiliano Muñoz, quien luce como uno de los delanteros más prometedores del futbol mexicano.

El joven de 16 años nacido el 11 de enero de 2010 deja las fuerzas básicas del Atlético de San Luis para unirse al Cadete A del club rojiblanco gracias al convenio existente entre ambas instituciones propiedad del mismo grupo.

Muñoz considerado por muchos como el nuevo Gilberto Mora ha destacado por su olfato goleador.

¿Cómo ha sido el desempeño de Emiliano Muñoz con la inferiores del Atlético de San Luis?

En 47 partidos con las categorías menores potosinas anotó 25 goles lo que representa una media de 1.8 anotaciones por encuentro. Su explosión se dio especialmente en la MAD Cup donde se consagró como máximo goleador al marcar 18 tantos en solo 8 partidos.

Además ya representó a la Selección Nacional de México Sub-15 y ha jugado en divisiones superiores como Sub-17 y Sub-19 pese a su corta edad.

El fichaje se facilitó porque el atacante cuenta con pasaporte español lo que permitió concretar la operación sin complicaciones una vez cumplidos los 16 años.

Con este movimiento Muñoz se convierte en el sexto mexicano en vestir la camiseta del Atlético de Madrid, se une a leyendas como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera y el reciente Ronaldo Nájera, quien llegó en noviembre de 2025.

El Cadete A colchonero ahora cuenta con un refuerzo para pelear el título de la categoría.