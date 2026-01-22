Julián Quiñones volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores en mejor forma de la Selección Mexicana. En la Jornada 17 de la Liga Profesional Saudí, el exjugador de Atlas y América firmó un doblete decisivo que llevó al Al-Qadisiya a una victoria de 2-1 sobre el Al Ittihad de Karim Benzema.

El partido comenzó con ventaja para los visitantes, pero al minuto 37, Quiñones igualó el marcador.

La primera anotación llegó gracias a un pase filtrado de Christopher Bonsu Baah, superó la línea defensiva sin fuera de lugar y empujó el balón para su gol 14 de la temporada.

No conforme con el empate, el delantero selló su doblete al minuto 59. Mohammed Aboulshamat realizó una gran jugada individual y, con un pase entre líneas, dejó solo a Quiñones, quien giró para quitarse al portero y a un defensa, dio un segundo giro y disparó al fondo de la red para el 2-1 definitivo, concretando la voltereta.

Al acecho de Cristiano Ronaldo

Con estos tantos, Julián Quiñones llega a 15 goles en la liga, acechando de cerca a Cristiano Ronaldo, quien acumula 16, y superando a Roger Martínez con 14. Además, suma 16 participaciones directas en gol (goles y asistencias) en 17 partidos, consolidándose como uno de los mejores delanteros disponibles para México.

Su rendimiento imparable alza la mano fuerte para Javier Aguirre de cara al Mundial, y se posiciona como referente goleador en una liga competitiva con estrellas mundiales.