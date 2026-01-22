Shocker vuelve a ser el centro de atención por una polémica más, luego de haber estado envuelto en una discusión con su esposa y terminar con la mano ensangrentada.

De acuerdo con información del reportero Carlos Jiménez, José Jairzinho Soria Reyna habría discutido con su pareja en su casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y, durante ese altercado golpeó un espejo, por lo que terminó con una lesión en su mano. El luchador recibió atención médica por parte de paramédicos y se negó a ir al hospital.

"Discutió Shocker con su esposa, golpeó un espejo y acabó con la mano lesionada. Así terminó el luchador Yahir Soria Reyna. Peleó en su casa de la alcaldía Cuauhtémoc y reventó un espejo", escribió C4 en su cuenta de X.

Shocker sufre lesión en la mano tras un altercado con su pareja. FOTO: Captura

¿Cuáles son los otros escándalos en los que ha estado envuelto en 'Mil por ciento guapo'?

En los últimos años, el apodado "Mil por ciento guapo" ha vivido episodios bastantes polémicos, como en 2023 cuando fue acusado de haber golpeado a un aficionado que buscaba una foto con él. Después de ese suceso, Shocker explicó la razón detrás de su acción y desmintió haber agredido a la persona en cuestión.

Las adicciones han sido otra piedra en el camino del luchador, quien ha luchado contra ellas de forma constante. En 2022, Soria Reyna fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un día antes de presentarse en una función de lucha libre.

En esa ocasión, Shocker habría estado alcoholizado, lo que le provocó delirios y terminó atacando a personas y causando destrozos en el hotel en el que se hospedaba. Un día después de su arresto, se reportó un intento de suicidó.

En 2017 vivió una situación similar en un hotel de la Ciudad de México, donde fue acusado de golpear a una sexoservidora y estaba en un estado inconveniente.

En abril de 2024, el gladiador fue detenido por daños a propiedad ajena y fue trasladado a la Fiscalía de Oaxaca por los destrozos al Hotel La Soledad.