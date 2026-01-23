Daniel Brailovsky regresó a las pantallas de la televisión deportiva y ahora es a través de la señal de FOX; anteriormente, formó parte del programa 'La Última Palabra' donde fue uno de los principales protagonistas junto al periodista André Marín.

Durante su convivencia como compañeros el examericanista y el conductor sostuvieron debates candentes, donde el tema central fue el futbol; sin embargo, a más de un año de su partida el exfutbolista recordó con cariño algunos pasajes con Marín.

Lee también: Diego Luna y Karla Souza protagonizarán película dedicada al Mundial de 1986; se estrena este año

Durante una charla en el programa 'Desencajados', el apodado 'Ruso' lamentó la percepción que se tenía del otrora reportero de TV Azteca.

"Fueron muchos años juntos. Un gran tipo que no merecía las cosas que hablaban de él, sobre todo cuando salió de TV Azteca. Un tipo derecho, un tipo fiel, un tipo noble que quería ganar siempre. Vivimos muchos momentos juntos, hicimos muchos viajes. El último grande fue en Rusia y siempre pegados, siempre juntos, realmente siempre juntos y en la tele", compartió Brailovsky, en una charla donde soltó algunas lágrimas.

"Al aíre nos matábamos"

A pesar de su buena relación fuera de las cámaras, Daniel Brailovsky compartió que la intensidad al hablar sobre los temas de actualidad del balompié los llevaba a elevar el tono de sus palabras.

"Que la gente entienda que en la tele no preparábamos nada. Él tenía un estilo y yo tenía otro; y entonces al aire nos matábamos, tan es así, que un día hasta me paré a pegarle un cachetazo, fue de verdad, no es que estaba preparado", compartió.

"Pero fuera del aire éramos realmente muy amigos y estábamos todo el día juntos y fue una gran pérdida, una gran pérdida para para el mundo del periodismo, porque era un tipo que se mataba por tener todo perfecto y desde el primer día hasta el último profesional, pero como como amigo era muy derecho", dijo el Ruso Brailosvky.