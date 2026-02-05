¡Ya sucedió! La presentación del futbolista mexicano Obed Vargas con el Atlético de Madrid ocurrió de forma más rápida de lo previsto.

El joven mediocampista de 20 años de edad disputó sus primeros minutos con el equipo rojiblanco en la contundente victoria 5-0 sobre el Real Betis, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Obed Vargas ofreció sus primeras declaraciones tras ser anunciado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid; sin embargo, al poco tiempo ya tuvo que demostrar su calidad en el terreno de juego.

El técnico Diego Simeone mandó al mexicano al campo al minuto 79 en sustitución de Ademola Lookman, esto cuando el equipo rojiblanco ya llevaba la ventaja en el marcador por cuatro dianas de diferencia.

Tras el encuentro, Obed Vargas compartió sus emociones en zona mixta.

¿Qué dijo Obed Vargas tras su debut con el Atlético de Madrid?

"Increíble, la verdad debutar 5-0 con mis compañeros son sensaciones muy buenas, muy bonitas que voy a recordar el resto de mi vida, pero sé que esto solo es el comienzo y que vienen muchas más batallas, entonces estoy muy feliz y ojala el domingo pueda ser otra victoria", expresó el mediocampista.

Sobre las indicaciones recibidas del entrenador, Vargas detalló: "que aporte energía que juegue con confianza que voy ara adelante y que ayude a cerrar el partido", en referencia a las palabras de Diego Simeone.

El jugador también miró hacia el futuro inmediato. "ese va a ser otro sueño también debutar en casa frente de todos los atleti, entonces ahorita toca enfocarme en entrenar bien, en prepararme bien y luego veremos el domingo", comentó respecto a la posibilidad de presentarse ante la afición colchonera en el próximo duelo liguero contra el Betis de nueva cuenta, pero ahora en el Metropolitano por la Jornada 23 de La Liga.

❝Son sensaciones muy bonitas y que voy a recordar por el resto de mi vida❞.



— Obed Vargas 🎙 pic.twitter.com/hNY09bNQjk — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2026

Con este estreno, Obed Vargas inicia su etapa europea en el club de sus sueños, tras su paso por Seattle Sounders en la MLS ,y busca consolidarse bajo las órdenes de Simeone.