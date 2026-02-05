Una vieja herida del futbol mexicano se reabrió cuando Luis García, actual comentarista de Azteca Deportes, recordó junto a Christian Martinoli algunos momentos de su época de futbolista, en especial sus expulsiones más famosas: la del Mundial de 1994, ante Bulgaria, y otra en un Clásico Nacional.

Joel Sánchez, exdefensor de Chivas, fue el personaje con el que el Dr. García protagonizó aquella tarjeta roja en un Chivas vs América en el Jalisco, por lo que luego de recordar aquel episodio, el apodado Tiburón no se quedó callado.

Ambos exseleccionados nacionales compartieron momentos con la Selección Mexicana. Luis García participó en dos Copas del Mundo: en 1994 jugó y anotó dos goles clave ante Irlanda; en 1998 formó parte del plantel, aunque no disputó ningún minuto.

El 'Tibu', vio acción en Francia 1998, donde fue titular en dos encuentros: ante Bélgica y Países Bajos.

A pesar de defender los mismos colores, el compañerismo se evaporó en 1996 en el terreno cuando se enfrentaron como rivales acérrimos.

La rivalidad entre Chivas y América ha forjado leyendas. Joel Sánchez se convirtió en uno de los más recordados por el Rebaño Sagrado gracias a su estilo defensivo fuerte y pícaro, que desesperaba a delanteros rivales, como sucedió con Luis García durante su etapa en las Águilas.

En el Clásico Nacional del Invierno 1996. Chivas goleó 5-0 al América en un partido donde los tapatíos dominaron desde el inicio.

Con el marcador apenas 1-0, Luis García perdió la cabeza y se barrió duramente sobre Joel Sánchez, lo que le costó la expulsión inmediata. La inferioridad numérica facilitó la hecatombe a favor de la causa rojiblanca.

¿Qué dijo Luis García sobre aquella barrida sobre Joel Sánchez?

En el podcast Farsantes con Gloria, junto a Christian Martinoli, Luis García revivió la jugada sin arrepentimientos.

“La del Clásico me valía madre. Pinche Joel Sánchez, lo reventé y cómo vivió de esa pinche expulsión. Sí le metí un patadón. El Tiburón, pinche actor de tres varos (…) Sí lo reventé. Sergio Pacheco me increpó y le dije: ‘vete a chi... a tu ma... Vete para allá’. Reventé a Joel Sánchez y después fue una hecatombe de cinco a cero”, dijo el comentarista de Azteca.

Joel Sánchez no se quedó callado y respondió con en su cuenta de Instagram: “Se ardió un poco el doctorcito de papel Luis García. Encima ni me dolió la patadita que me dio, fue más el gusto de verlo salir encab... y goleado. Alguna vez que coincidimos recordamos la jugada con risas, bueno yo con carcajadas igual que Christian Martinoli”.