Giuliana Vigile, una joven de 23 años oriunda de Cesena, Italia, se ha convertido en la sensación del futbol italiano.

Como árbitra asistente en divisiones inferiores como la Serie D (cuarta división) y Eccellenza (quinta división), su presencia en el campo no solo destaca por su competencia profesional, sino también por su belleza que ha cautivado a aficionados y usuarios de las redes sociales.

Desde hace años, Vigile recibe muy buenos comentarios de los supervisores de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), según reportes de la Gazzetta dello Sport.

Los árbitros italianos elogian su enfoque en cada partido, lo que la ha colocado como una promesa en el arbitraje que bien podría en algún momento de su carrera llegar al máximo circuito del balompié de su país.

Además de su labor como árbitra, es estudiante de Ciencias Internacionales y Diplomáticas en la Universidad de Bolonia.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 102 mil seguidores, suele compartir momentos de su vida diaria. Mezcla imágenes de su trabajo en el césped con fotos de fitness, viajes lujosos, cenas en restaurantes y looks veraniegos, incluyendo imágenes en bikini que reflejan su gusto por la moda y la playa.

Su perfil combina la pasión por el futbol con un estilo de vida relajado, lo que deja entrenver que se puede ser profesional y disfrutar de la moda al mismo tiempo.

Cabe señalar que algunos medios italianos, como La Gazzetta dello Sport, han destacado que su llegada ha aumentado la asistencia y atención a los partidos que arbitra, convirtiéndola en un verdadero atractivo para los espectadores en Ligas que no suelen generar mucho interés.