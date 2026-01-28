La crisis que ha azotado a Fox Sports México, operado por Grupo Lauman desde hace años, ha provocado una salida masiva de talentos clave entre 2024 y 2025.

Problemas financieros, disputas legales y la pérdida progresiva de derechos de transmisión, como los de la Liga MX, Concachampions y otros eventos, han generado una fuga de reporteros, narradores, conductores y analistas que buscaron nuevos horizontes.

En contraste, la plataforma FOX —asociada a Fox Corporation, Tubi y Caliente TV— ha revitalizado su oferta deportiva en México, y se ha convertido en un destino, precisamente, para varios talentos para fortalecer su programación.

Lee también: Regina Tarín: Peleadora mexicana invicta en artes marciales mixtas supera pruebas en WWE

Entre las incorporaciones destacadas figuran figuras icónicas que marcaron una era en la anterior etapa de Fox Sports México.

Raúl Orvañanos, Rubén Rodríguez, Fernando Cevallos y, recientemente, Daniel Brailovsky son algunos ejemplos de esta migración de voces autorizadas del balompié que han llegado a FOX.

En este contexto, FOX anunció la llegada de un nuevo personaje que enriquece aún más su alineación. Y curiosamente se trata también de un excolaborador de FOX Sports.

¿Quién es el nuevo comentarista que se une a FOX?

Hace unas semanas, Tony Valls anunció su salida de Fox Sports México mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que puso fin a una relación laboral que se extendió durante quince temporadas consecutivas.

"En 2011 dejé Guadalajara para venir a CDMX a perseguir un sueño. Llegué con ilusión… y también con miedo. Los primeros pasos fueron duros, tuve que transformarme y reconstruirme para estar a la altura. Sin darme cuenta, ese salto se convirtió en un capítulo de 15 años que hoy llega a su final", comentó a su salida.

Hace unas horas, FOX anunció la llegada de Valls a su roster y lo hizo de la mejor manera, con un clip donde Raúl Orvañanos le da la bienvenida muy a su estilo.

"¡Definitivamente, es cine, @raulorvananos con un CLÁSICO de la narración deportiva para darle la bienvenida a @tonyvallsfox!", escribió la cuenta de @somos_fox junto al video donde Orvañanos habla desde la cabina de transmision de un estadio para ir a la cancha con el reporte de Valls.

"Muchas gracias, Raúl... ¡Así es, he llegado a FOX!", remata Tony Valls para dar el banderazo de salida en su nueva etapa laboral.