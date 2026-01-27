La Selección Mexicana continúa preparándose para la Copa del Mundo de 2026, donde fungirá como una de las tres anfitrionas.

El Tricolor desea tener una destacada actuación en el que será un Mundial histórico, ya que será la tercera ocasión que lo alberga tras las ediciones de 1970 y 1986.

Por tal motivo, el equipo de Javier Aguirre buscará repetir lo que se hizo en aquellas ediciones, que fue alcanzar los cuartos de final.

En esta ocasión, para México el camino será más largo, ya que para instalarse entre los ocho mejores de la justa mundialista.

Para el Vasco, también será su tercera Copa del Mundo y tendrá una nueva oportunidad de guiar a la Selección Mexicana, después de Corea/Japón 2002 y Sudáfrica 2010; en ambas ocasiones, alcanzó los octavos de final.

El experimentado entrenador tiene la misión de llevar al Tri al siguiente nivel, por lo que buscará aprovechar los partidos amistosos que tiene programados antes de que comience el Mundial.

Lee También Portugal reconoce a la Selección Nacional previo al duelo en el estadio Banorte; "México es una selección grande"

De momento, la principal tarea de Javier Aguirre es definir la lista de los 26 convocados de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

De acuerdo con el propio Vasco, ya tiene un 80% de los jugadores decididos, es decir, únicamente tiene duda de cinco.

Los nombres de algunos futbolistas son, prácticamente, seguros, por el protagonismo que han tenido a o largo de la gestión de Javier Aguirre.

Desde que asumió el cargo como timonel tricolor por tercera ocasión el 22 de julio de 2024, el Vasco se ha apoyado en una base que le gusta alienar de manera constante.

Lee También Selección Mexicana: ¿Cuándo y contra cuál equipo vuelve a jugar el quipo de Javier Aguirre?

¿Quiénes son los jugadores que más ha utilizado Javier Aguirre en su tercera etapa con Selección Mexicana?

César Montes | Defensa | 1,425 minutos

Johan Vásquez | Defensa | 1,366 minutos

Luis Malagón | Portero | 1,350 minutos

Jesús Gallardo | Lateral izquierdo | 1,347 minutos

Edson Álvarez | Centrocampista | 1,257 minutos

Raúl Jiménez | Centrodelantero | 1,250 minutos