La Selección Mexicana cerró su gira de preparación del mes de enero con una victoria de 0-1 ante Bolivia en un amistoso disputado este domingo en Santa Cruz, en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

El único gol del encuentro lo anotó Germán Berterame, delantero de origen argentino, al minuto 68, tras aprovechar los ajustes tácticos del técnico Javier 'el Vasco' Aguirre.

El triunfo sobre los bolivianos, que resistieron hasta esa altura del partido, se suma a la victoria por la mínima diferencia ante Panamá, dejando un saldo positivo para el equipo tricolor en esta fase de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde México será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Con estos resultados, el conjunto dirigido por Aguirre se sacudió su mala racha de seis partidos sin ver el triunfo. Bolivia, por su parte, no pudo reaccionar y cedió ante una de las selecciones que serán anfitrionas de la próxima justa mundialista.

¿Cuándo y contra cuál equipo vuelve a jugar el quipo de Javier Aguirre?

Ahora, la mirada está puesta en el próximo mes. México volverá a la actividad el 25 de febrero de 2026, cuando se enfrente a Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Este duelo no se disputará en Fecha FIFA, por lo que Aguirre recurrirá principalmente a elementos de la Liga MX.

El compromiso podría marcar el debut de Álvaro Fidalgo con el Tri, ya que para esa fecha se habrá cumplido el tiempo reglamentario para que el naturalizado sea elegible.

Tras este encuentro, la Selección Mexicana elevará el nivel en marzo con duelos de alto calibre en Fecha FIFA: Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y Bélgica tres días después, lo que permitirá al 'Vasco' alinear a su cuadro estelar y afinar detalles para el Mundial.