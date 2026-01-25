México venció 0-1 a Bolivia en un amistoso internacional disputado en tierras bolivianas, con gol de Germán Berterame, para cerrar así una minigira "positiva" con dos victorias. Sin embargo, más allá de la victoria, uno de los focos se centraron en un error del portero Raúl "Tala" Rangel que pudo cambiar el rumbo del partido.

Cuando el marcador estaba 0-0, Tala cometió una grave equivocación al regalar el balón en la salida, lo que permitió a un jugador boliviano disparar con potencia y estrellar el balón en el poste.

La jugada encendió las alarmas en el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien busca consolidar su portería de cara al Mundial 2026.

Este fue el segundo partido consecutivo como titular para el guardameta de Chivas, tras el duelo ante Panamá, lo que muchos interpretan como una señal del "Vasco" Aguirre de apostar por él como titular en la Copa del Mundo que México coorganizará.

No obstante, el incidente reavivó la polémica en la portería tricolor, un tema candente desde hace meses. Nombres como Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo y hasta Guillermo Ochoa —quien podría disputar su sexto Mundial— suenan fuerte.

La inestabilidad bajo los tres palos ha generado críticas constantes, y este fallo de Tala no hizo más que intensificarlas. En redes sociales, el arquero fue duramente cuestionado.

¿Cómo fueron las reacciones en las redes tras el error del Tala Rangel?

Usuarios expresaron su preocupación con comentarios como: "Que pe... con el Tala Rangel JAJAJA Dios nos bendiga en el Mundial, de todos los porteros no se hace uno".

Otro escribió: "Lo he dicho desde siempre el Tala Rangel es muy malo, vean nada más la pen... salida que tiene, y que según ese es su fuerte. En cada partido tiene equivocaciones puntuales, con salida, por arriba, dando rebotes. El tipo no está para la Selección no tiene nada que hacer ahí."

El TALA RANGEL va a ser titular de la Selección Mexicana por su juego de pies.



**El juego de pies**👇🏻🙄 pic.twitter.com/rvM4oPdLfq — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) January 25, 2026

También se leyó: "El Tala Rangel cometiendo estos errores en dos de sus últimos tres partidos no da mucha seguridad para ser titular en el Mundial" y "Hablan del Tala Rangel cómo si fuera un buen portero, es malo también, solo que ahorita es el menos peor".

A pesar del triunfo, las dudas persisten en la afición mexicana sobre quién resguardará la meta en el certamen más importante.