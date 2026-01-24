Uno de los icónicos episodios que marcaron la final del Mundial de Alemania 2006 volvió a ser recordado esta semana en México, aunque en un contexto mucho más amistoso.

Marco Materazzi, el defensor italiano famoso por provocar el célebre cabezazo de Zinedine Zidane que le costó la expulsión al francés y ayudó en la obtención del título de Italia, visitó el país azteca para participar en un partido de leyendas.

Fue el pasado 17 de enero, en el Estadio BBVA de Monterrey, cuando se disputó el encuentro entre el equipo de Leyendas de México y las Leyendas de la FIFA.

El cotejo terminó empatado 5-5 en tiempo reglamentario, con goles y figuras de alto calibre de ambos lados, incluyendo a exestrellas como Xavi, Puyol, Busquets, Del Piero, Totti, Cafú y el propio Materazzi por el bando internacional.

Jorge Campos, la legendaria exestrella mexicana conocida por su excentricidad bajo los tres palos y sus coloridos uniformes, jugó esta vez como delantero en el equipo FIFA.

Al final, México se impuso en la tanda de penaltis por 3-2, y desató la euforia entre los aficionados locales.

¿Cómo son las postales compartidas por Marco Materazzi junto a Jorge Campos?

Días después del épico duelo, Materazzi compartió en redes sociales un par de imágenes donde elogia al exportero mexicano.

En la primera foto, el italiano aparece luciendo uno de los suéteres clásicos de portero que usaba Campos en su época dorada, con las imponentes pirámides de Teotihuacán al fondo. En la segunda postal, ambos se muestran abrazados y sonrientes: Materazzi porta la icónica camiseta del portero mexicano, mientras que Campos luce la del Inter de Milán que vistió el italiano durante su etapa en el club neroazzurro.

"Jorge Campos, true legend", escribió el exdefensa como comentario de las fotografías.