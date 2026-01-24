La Selección Mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, se prepara para su segundo duelo amistoso de 2026 este domingo 25 de enero frente a Bolivia en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

Tras vencer por la mínima a Panamá, el Tri busca consolidar su ritmo ante un rival que ocupa el puesto 76 en el ranking FIFA, mientras México se ubica en el 16.

La atención, sin embargo, se centra en el recinto boliviano, que aún está en plena remodelación.

Lee también: Gilberto Mora es incluido en ranking de los 50 mejores juveniles que la romperán en 2026

Un video filtrado y compartido por el reportero de TV Azteca, Carlos Guerrero, muestra a numerosos trabajadores laborando intensamente en diferentes áreas del estadio, incluyendo la parte posterior de las gradas.

¿Que es lo que se ve en las imágenes filtradas sobre el estado actual del inmueble donde Bolivia recibirá a México?

Las imágenes revelan avances significativos, pero también pendientes como detalles en acabados y conexiones eléctricas.

El estadio Ramón Aguilera fue inaugurado en 1940.



Acá México jugó ante Brasil en la Copa América de Bolivia 97 🇧🇴 con un doblete de Luis Hernández. pic.twitter.com/1qi1zhLEyN — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) January 24, 2026

Debido a que el inmueble todavía no cuenta con luz eléctrica completa, el partido se programó en horario diurno (13:30 horas tiempo del centro de México), en plena luz del día.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en poco tiempo. La última vez fue en un amistoso en Chicago, en mayo de 2024, donde México ganó por la mínima con gol de Efraín Álvarez, como parte de la preparación para la Copa América de ese año.

El duelo sirve como preparación para México, una de las anfitrionas del Mundial 2026, en un escenario que, pese a las obras, promete recibir a la afición boliviana con entusiasmo.