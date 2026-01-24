Bolivia se prepara para recibir este domingo a su similar de México en un importante partido amistoso que se disputará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. La Selección Mexicana, como una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, aprovecha estos duelos para afinar detalles bajo la dirección de Javier Aguirre, en un momento clave de su proceso de preparación.

El antecedente más reciente entre ambos equipos data de mayo de 2024, cuando se midieron en un amistoso en Chicago durante la antesala de la Copa América celebrada en Estados Unidos. En aquella ocasión, el Tri se impuso por la mínima diferencia con un gol anotado por Efraín Álvarez, lo que dejó un saldo favorable para los mexicanos en su último cruce.

Lee también: Javier Aguirre elogia al "intenso" futbol sudamericano antes del duelo amistoso con Bolivia

Actualmente, las posiciones en el ranking FIFA reflejan una clara diferencia de jerarquía: México ocupa el puesto 16, mientras que Bolivia se ubica en el lugar 76.

Ambas selecciones llegan al duelo tras enfrentar a Panamá en compromisos amistosos recientes. Bolivia empató 1-1 en su prueba más reciente, mostrando solidez, pero también necesidad de ajustes, mientras que México logró una victoria ajustada por 0-1 gracias a un autogol en el minuto 90+3, resultado que dejó sensaciones mixtas en el equipo de Aguirre.

Este amistoso en territorio boliviano servirá como cierre perfecto para la preparación de la Verde, ya que tras este choque se enfocará exclusivamente en la repesca: el 26 de marzo enfrentará a Surinam en Monterrey, y el ganador de esa llave medirá fuerzas cinco días después con Irak por un cupo al Mundial.

¿Cuál es la posible alineación del Tricolor para enfrentar a Bolivia?

En el plano táctico y de alineaciones, México llega con la baja confirmada del centrocampista Gilberto Mora por molestias físicas, por lo que Alexis Gutiérrez fue convocado en su reemplazo.

Javier Aguirre ha adelantado que realizará rotaciones respecto al once que enfrentó a Panamá. Entre los cambios que se perfilan, la portería podría tener movimiento. Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo aparecen como opciones reales para iniciar, en lugar de Raúl Rangel, quien fue titular ante los canaleros.

El técnico ha enfatizado que estos amistosos son clave para "despejar dudas" de cara a la conformación definitiva del equipo que representará al Tri en el Mundial 2026 como local, buscando consolidar un grupo competitivo y equilibrado.

México: