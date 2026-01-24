Bolivia recibirá este domingo a México en un partido amistoso internacional que servirá como preparación para ambos equipos de cara al Mundial 2026.

Este duelo representa la revancha del último enfrentamiento entre ambos combinados, ocurrido en mayo de 2024 en Chicago, también en formato amistoso como parte de la preparación para la Copa América disputada ese año en Estados Unidos. En aquella ocasión, México se impuso por la mínima diferencia con gol de Efraín Álvarez.

En el ranking FIFA más reciente, México ocupa el puesto 16, mientras que Bolivia se ubica en la posición 76, lo que refleja la diferencia de jerarquía entre ambos planteles. Sin embargo, el Tri llega con el objetivo de afinar detalles bajo la dirección de Javier Aguirre, quien ha enfatizado la importancia de estos encuentros para resolver dudas en la conformación del equipo que, junto a Estados Unidos y Canadá, será anfitrión del Mundial 2026.

Aguirre ha señalado que los amistosos ante Panamá y Bolivia le servirán para "despejar dudas" en la futura conformación de la selección.

Ambas selecciones vienen de enfrentar a Panamá en duelos recientes: Bolivia empató 1-1, mientras que México ganó 0-1 con un autogol en el minuto 90+3.

Para la Verde, este será el último amistoso antes de su repesca mundialista: el 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey, y el ganador se medirá cinco días después a Irak por un boleto al Mundial.

¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso entre Bolivia y México?

El partido amistoso entre México y Bolivia se disputará este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz, Bolivia, a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Este encuentro será transmitido en vivo a través de Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.