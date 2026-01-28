El lateral derecho mexicano Rodrigo Huescas, del FC Copenhague, enfrenta uno de los mayores retos de su joven carrera: recuperarse de una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2025 y llegar en forma al Mundial 2026.

El jugador de 22 años se rompió el ligamento cruzado anterior durante un partido de la UEFA Champions League, lo que lo obligó a pasar por cirugía y un largo proceso de rehabilitación.

Lee también: ¡Alerta! Estadio tendrá ampliación y techo para el Mundial; obras comienzan en abril 2026

A pesar de las adversidades, Huescas mantiene el optimismo y trabaja intensamente para regresar a las canchas.

En declaraciones para FOX previas al duelo del Copenhague ante el Barcelona por la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League, el futbolista mexicano expresó su postura ante la situación por la que atraviesa.

¿Qué dijo Rodrigo Huescas sobre la posibilidad de estar preparado para el Mundial?

"Yo se que voy a volver en algún futuro, no sabemos si es para el Mundial, o si es después pero estoy consciente de que voy a trabajar mucho para tenerlo y estoy tratando de abrirme las puertas para ir al Mundial, para regresar y no sabemos si es lo antes posible, pero sí lo mejor posible, voy a tratar de regresar más fuerte de lo que estaba y ya vamos a ver en el futuro qué pasa", señaló antes del encuentro ante los culés.

Rodrigo Huescas no olvida a Cruz Azul, sueña con algún día regresar a México. 🇲🇽🤩 pic.twitter.com/81fD94n1JY — FOX (@somos_FOX) January 27, 2026

Aunque la lesión pone en duda su participación en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Huescas no pierde las esperanzas.

Viajó con su equipo al Camp Nou, pese a ser baja por lesión

Un gesto que ha conmovido a sus compañeros y a la afición mexicana fue su decisión de viajar a Barcelona con el equipo danés, pese a que no está autorizado para jugar hasta febrero y se encuentra en plena recuperación.

"En este caso estoy muy contento de poder pisar la cancha del Camp Nou que como siempre de niño tuve un gran sueño por pisar esta cancha y grandes jugadores como Messi, en mi caso admiré mucho a Rafita Márquez, son jugadores que han pisado esta cancha y que la rompieron y hoy me toca estar de este lado; lamentablemente no voy a poder jugar, pero ya es una ilusión y un sueño cumplido poder estar aquí apoyando a mis compañeros", comentó Huescas.