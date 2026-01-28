La Copa del Mundo representa uno de los eventos deportivo más importante y emocionante del planeta para los aficionados del deporte. Cada cuatro años, une a miles de millones de personas en una fiesta que trasciende fronteras, culturas y generaciones.

Para los fanáticos, es mucho más que un torneo: es una oportunidad única de vivir emociones intensas, celebrar, compartir momentos inolvidables con familia y amigos en estadios, bares o en casa, y soñar con ver a su selección levantar el trofeo.

Para los futbolistas, el Mundial es el escenario definitivo para forjar una carrera digna de leyendas y consagrar su carrera. Jugar y brillar en este torneo significa alcanzar la cima, es el sueño de la infancia que motiva a millones de niños a patear un balón.

Sin un Mundial de alto nivel, el futbol perdería gran parte de su magia y motivación para los jugadores. Por ello, siempre es crucial contar con estadios de primer nivel: modernos, seguros, con gran capacidad, tecnología avanzada y comodidades que garanticen una gran experiencia para aficionados, jugadores, prensa y patrocinadores.

En ese sentido el Estadio Azteca enfrenta un reto enorme, pues para la edición de 2026, el Coloso de Santa Úrsula trabaja a marchas forzadas para quedar al cien y hacer historia el próximo mes de junio cuando reciba por tercera ocasión la inauguración de una justa mundialista.

¿Cuál es el estadio que será ampliado y techado para una Copa del Mundo?

Así como el ahora llamado Estadio Banorte, en Sudamérica ya piensan en el compromiso que tendrán en el Mundial de 2030.

Y es que el club argentino River Plate anunció que techará la totalidad de las tribunas de su estadio Monumental y la ampliación de la capacidad a más de 100 mil espectadores con vistas a la justa de 2030, con lo que se convertirá en uno de los recintos de futbol más grandes del mundo.

La obra comenzará en abril de este año y tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares.

El estadio Monumental de Buenos Aires, el más grande de Sudamérica con capacidad actual para unos 85 mil fanáticos, será sede de la Copa del Mundo 2030 que por primera vez en la historia contará con seis co-anfitriones de tres continentes diferentes: Argentina, Paraguay, Uruguay por América; España y Portugal por Europa y Marruecos por África.

River construirá una nueva zona que permitirá incorporar unos 16 mil lugares adicionales. Una vez concluida la obra, el Monumental se convertirá en uno de los estadios de futbol más grandes del mundo.

La obra estará a cargo de la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), partícipe de otros proyectos icónicos como los estadios Maracaná en Río de Janeiro, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, el Tottenham Hotspur en Londres y el Allianz Arena en Múnich.

Según el club, se verán afectados un máximo de tres partidos de local durante los tres años que dure el proyecto.