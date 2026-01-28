Neymar encara su segunda temporada desde que volvió al Santos con la mente puesta en convencer al seleccionador Carlo Ancelotti y conseguir una plaza para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Después de un 2025 no exento de polémicas extradeportivas y marcado por una nueva racha de lesiones, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) decidió renovar con el club que lo vio nacer por una temporada más, hasta finales de este año.

El delantero terminó la temporada pasada dejando algún halo de esperanza de la estrella que fue.

Lee también: 'Tala' Rangel se ve en la inauguración del Mundial tras las victorias ante Bolivia y Panamá

Fue fundamental para que Santos permaneciera en la primera división del Campeonato Brasileño y, de hecho, jugó tocado en esos últimos partidos en los que el conjunto albinegro se jugaba la salvación.

Al final, el balance de la temporada fue de 11 goles y 4 asistencias en apenas 28 partidos, casi la mitad del total que jugó el Santos.

Terminado el 'Brasileirão', el pasado 22 de diciembre, se sometió a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.

A punto de recuperarse

Aún de baja, el dorsal 10 se ha perdido la pretemporada, los primeros partidos del Campeonato Paulista y no estará previsiblemente en el arranque de la Liga brasileña este miércoles en la cancha del recién ascendido Chapecoense.

En los últimos días ha intensificado su proceso de recuperación con sesiones dobles, según dijo el entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, en rueda de prensa.

"Tenemos muchos partidos seguidos, pero veo a Neymar muy comprometido, enfocado en ponerse en forma para estar listo pronto y ayudar a su equipo de corazón", afirmó el preparador argentino.

En este sentido, se espera que regrese en la segunda jornada, en el clásico contra el São Paulo, que se disputará el 4 de febrero en Vila Belmiro.

A partir de ahí empezará la cuenta atrás para intentar estar, primero, en la lista de convocados para los dos amistosos que la Canarinha jugará en marzo contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.

¿Qué ha dicho Ancelotti sobre la situación de Neymar?

Ancelotti, que en mayo completará su primer año al frente de Brasil, nunca le ha convocado y ha advertido en diversas ocasiones que solo lo llamará "si está al 100 por ciento físicamente, no al 80".

El exentrenador del Real Madrid ha reconocido que 'Ney' es, "sin duda", el futbolista brasileño "más talentoso" y una "leyenda", pero siempre pone el 'pero' sobre su condición física.

"Podrá participar en la Copa del Mundo, si está en forma", aseveró.

En caso de convocarlo, 'Carletto' además no lo ve como extremo, sino como falso nueve.

"Es un jugador que tiene mucho talento, cuanto más cerca esté de la portería rival, mayor es la oportunidad de marcar", dijo en una reciente entrevista con la revista Placar.