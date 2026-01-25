La Selección Mexicana cerró con victoria su 'minigira' de enero al vencer 1-0 a Bolivia este domingo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, ante más de 25 mil espectadores.

Germán Berterame anotó el gol del triunfo al minuto 68, lo que permitió al Tri sumar su segundo éxito en cuatro días tras el 1-0 ante Panamá el jueves a domicilio.

Estos resultados cortaron una racha de seis partidos sin victoria y dan un respiro al equipo Tricolor rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

Uno de los aspectos más destacados durante estos dos partidos amistosos fue la continuidad que dio Javier Aguirre al arquero de las Chivas, Raúl 'Tala' Rangel, en la portería. El guardameta del Rebaño fue titular en ambos encuentros y mantuvo su arco en cero, lo que lo coloca como una opción sólida en medio de la polémica por la titularidad en la meta del Tri.

La competencia incluye a Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo y el legendario Guillermo Ochoa, quien aspira a su sexto Mundial.

¿Qué dijo el Tala Rangel tras el triunfo ante la selección de Bolivia?

Al término del partido ante Bolivia, donde evitó varias llegadas claras del rival, Rangel expresó su ambición sin ocultar su sueño: “Yo sí me visualizo y lo he dicho, que me visualizo. El profe ya tomará su decisión final; el hecho de que si me alcanza o no para estar en ese momento contra Sudáfrica en el Azteca, será diferente, y la decisión la tomará él, pero yo voy a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre”.

El 'Tala' reconoció estar entre los favoritos de Aguirre, pero evitó la complacencia: “Contento. Si bien si me siento con ese compromiso, yo creo que debo seguir trabajando por ello y creo que el hambre la tengo que seguir trayendo como desde el primer día y la primera convocatoria, y no conformarme con el hecho de que me consideren en la lista final, porque de hecho nada está escrito aún y todo puede pasar”.