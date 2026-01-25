La cuenta regresiva para la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte por motivos comerciales, avanza con gran expectativa.

El próximo 28 de marzo de 2026, la Selección Mexicana recibirá a Portugal en un amistoso de lujo que servirá como evento estelar para reinaugurar el Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación, de cara a la Copa Mundial 2026.

Desde el anuncio del duelo ha generado un enorme interés, principalmente por la posible participación de Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr y uno de los máximos ídolos del futbol mundial.

Miles de aficionados compraron boletos motivados por la ilusión de ver al lusitano en acción en el Azteca. Sin embargo, la Federación Portuguesa de Futbol no ha garantizado la presencia de CR7 ni de ningún jugador específico, ya que es una decisión deportiva del cuerpo técnico.

Esto generó desilusión inicial entre los seguidores. Pese a ello, surgen señales positivas.

¿Dónde se hospedaría Cristiano Ronaldo en su posible visita al Estadio Azteca?

Según reveló el periodista Gibrán Araige en TUDN, “Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido, y al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”.

Se detalló que las solicitudes de la selección lusa a la Federación Mexicana de Futbol incluyen temas de seguridad, hospedaje y logística.

Además de que antes del partido, Portugal se concentrará unos días en Cancún para luego viajar a la Ciudad de México y hospedarse en un hotel ubicado en la zona de Santa Fe.