Aunque la Selección Mexicana ganó sus dos primeros partidos del año, ante Panamá y Bolivia, el funcionamiento de los dirigidos por Javier Aguirre dentro del campo deja más dudas que certezas.

Ambos duelos terminaron 1-0, y con goles que fueron circunstanciales, más que por jugadas trabajadas por el cuadro nacional.

Así lo cree también José Ramón Fernández, el experimentado comunicador, que mediante su cuenta de X (Antes Twitter), publicó sus conclusiones luego del par de juegos del Tri.

Selección Mexicana ante Panamá Foto: Imago7

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre la Selección Mexicana?

Joserra siempre se ha caracterizado por criticar a la Selección Nacional, y esta vez, aunque hilan dos triunfos, no han convencido al veterano periodista.

Además de poner en duda el estilo de juego del equipo del Vasco, aseguró que el gol con el que ganaron en Bolivia, de Germán Berterame, no debió contar por fuera de lugar.

"La Selección Mexicana sigue sin avanzar, no muestra mejoría; el gol de Berterame era fuera de juego. Lo más rescatable fue el regreso de Romo y de Rangel en la portería que pueden ser seleccionados para el Mundial. Hubo mucho roce y Bolivia no presentó su mejor equipo", se lee en la publicación de Fernández.

