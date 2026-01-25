Javier Hernández volvió a estar en el centro de la conversación por otro video con un mensaje de humor e ironía que él mismo compartió en redes sociales, donde se burló de uno de los momentos más polémicos de su última etapa como futbolista profesional.

El delantero mexicano publicó un video desde una playa donde mezcló reflexión personal y humor al hablar del penalti que falló ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025, acción que terminó por marcar la eliminación de Chivas y, prácticamente, el cierre de su segundo ciclo con el club.

¿Qué dijo Javier Hernández en el video que subió a redes sociales?

Con su estilo sarcástico y relajado, Chicharito arrancó con una frase reflexiva que llamó la atención de sus seguidores donde auguraba que "no todas las mujeres son iguales, y no todos los hombres somos iguales. Hay gente maravillosa".

Pero el momento que más hizo eco fue cuando habló del cobro fallido que tuvo ante la Máquina: “No mames, ahí va el penal que volé”, mientras señalaba el horizonte desde la playa.

La publicación generó miles de reacciones en redes. Algunos aficionados celebraron que el delantero pueda reírse de sí mismo, mientras otros aún recuerdan la presión que generó ese tiro desde los once pasos, que llegó en el momento más tenso de la Liguilla.

Todavía no cae el balón… 🤦🏻‍♂️



La risa aparece cuando el dolor se convirtió en fuerza.



La vida es un juego, disfrútala no te quedes en el que dirán.

Mereces una vida maravillosa, constrúyela! pic.twitter.com/WPolgub93b — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) January 25, 2026

