Christian Martinoli manda mensaje en redes sociales luego de ausentarse en el partido de México vs Bolivia

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre logró su segunda victoria consecutiva en el duelo ante Bolivia, 1-0 con un gol del delantero de Rayados de Monterrey, Germán Berterame, al minuto 68.

Sin embargo, más allá de lo que sucedió en la cancha del estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, algo que causó intriga entre los espectadores del compromiso, fue la inesperada ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca.

El narrador estelar estaba programado para darle voz al partido del Tricolor, pero no apareció junto a sus habituales compañeros Luis García y Jorge Campos, lo que generó sorpresa entre los aficionados.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos narraron la Copa Oro pasada vía YouTube. Foto: Especial

Al final, la narración del encuentro quedó en manos de Jesús Joel Fuentes, quien asumió el rol principal y condujo la transmisión.

¿Por qué no estuvo Christian Martinoli en el partido de México?

Luego del silbatazo final, el cronista publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde aunque no mencionaba la razón de su ausencia, se disculpó y mandó agradecimientos a sus compañeros de transmisión que hicieron el trabajo sin él.

"Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal (Jorge Campos), al Doctor García y sobre todo a Jesús Joel por estar ahí", escribió Martinoli.

Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr @GarciaPosti y sobre todo a @jesusjoel10 por estar ahí. — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) January 25, 2026

Ya se verá si en los próximos días, Christian informa a sus seguidores sobre por qué no estuvo en el duelo del Tri, que seguramente extrañaron su estilo ácido y cómico en las transmisiones.

