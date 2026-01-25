Aunque la Selección Mexicana consiguió ganar ante Panamá y Bolivia, ambos por la mínima, la preocupación por el estilo de juego del Vasco Aguirre no se borra por completo.
Sin embargo, es cierto que siempre será una buena noticia que el Tri gane sus partidos, especialmente en un año donde no se pueden permitir malos resultados de cara a la Copa del Mundo que organizarán junto a Estados Unidos y Canadá.
Lee también Resultado: México se impone a Bolivia, pero el accionar genera dudas con miras al Mundial
Luego del autogol de Richard Peralta que los hizo ganar ante Panamá, Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, fue el autor del único gol del partido en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, al minuto 68.
De inmediato, en las redes sociales, las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. Como es costumbre, algunos pocos mostraron su apoyo, otros muchos su descontento ante el funcionamiento del equipo nacional, con los mejores memes.
Parte de lo que acaparó las burlas de los fanáticos, fue la presencia de ocho jugadores de las Chivas en esta convocatoria, que para desgracia de Javier Aguirre, no lograron tener un papel destacado.
MEMES DE LA VICTORIA DE MÉXICO ANTE BOLIVIA
Lee también Julián Quiñones iguala a CR7 en la cima de goleadores en Arabia Saudita