Aunque la Selección Mexicana consiguió ganar ante Panamá y Bolivia, ambos por la mínima, la preocupación por el estilo de juego del Vasco Aguirre no se borra por completo.

Sin embargo, es cierto que siempre será una buena noticia que el Tri gane sus partidos, especialmente en un año donde no se pueden permitir malos resultados de cara a la Copa del Mundo que organizarán junto a Estados Unidos y Canadá.

Luego del autogol de Richard Peralta que los hizo ganar ante Panamá, Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, fue el autor del único gol del partido en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, al minuto 68.

De inmediato, en las redes sociales, las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. Como es costumbre, algunos pocos mostraron su apoyo, otros muchos su descontento ante el funcionamiento del equipo nacional, con los mejores memes.

Parte de lo que acaparó las burlas de los fanáticos, fue la presencia de ocho jugadores de las Chivas en esta convocatoria, que para desgracia de Javier Aguirre, no lograron tener un papel destacado.

MEMES DE LA VICTORIA DE MÉXICO ANTE BOLIVIA

JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA



TANTO HOCICONEARON ÉSTOS PEN DEJOS CON SU BASE BIRRIA, Y AL FINAL SOLO FUERON A CARGAR LAS MALETAS DE LOS QUE SÍ IRÁN AL MUNDIAL.



JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA pic.twitter.com/n2T2WyM9gc — Julinho Ronaldo (@JcG_caballero) January 25, 2026

Se acabó la fecha ÑIFA pic.twitter.com/6WoLSEyljW — Noubari (@Noubariii) January 25, 2026

Jajaja no metió ni un gol. pic.twitter.com/fwxsycNYCV — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) January 25, 2026

- Conmebol NO PUEDE contra Concacaf

- Base Chivahermana 0 G/A

- Hormiga Gonzales UN FRAUDE

- Jorge Sánchez UN PUFO

- Ramón Juárez es la REENCARNACIÓN DE BECKENBAUER

- Berterame MEJOR QUE el Chaquito Gimemes

- Alexis Gutiérrez DUEÑO DEL MEDIOCAMPO



SEREMOS CAMPEONES DEL MUNDO pic.twitter.com/6JsWu8uiLr — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) January 25, 2026

