En el arranque del Torneo Apertura 2026, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-1 a Racing Club en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la primera fecha de la Zona B.

El partido comenzó con una explosión de magia: apenas a los 10 minutos, Nicolás Barros Schelotto ejecutó un golazo olímpico que dejó atónitos a todos los presentes.

El centrocampista zurdo de 19 años, hijo de Guillermo Barros Schelotto (actual entrenador de Vélez), cobró un tiro de esquina desde la derecha con una zurda precisa. La pelota tomó una curva perfecta, cayó con efecto y se coló en el segundo palo del arquero Facundo Cambeses, sin que pudiera reaccionar.

El golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto, filmado desde la tribuna para más placer. Impresionante efecto. pic.twitter.com/BoTgm0EnEW — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 27, 2026

Previo al tanto, el juvenil ya había probado al guardameta con un tiro libre que derivó en el córner.

Con la ventaja, Gimnasia controló los tiempos ante un Racing golpeado. Franco Torres amplió la diferencia en el complemento, mientras que Tomás Conechny descontó sobre el final para la Academia.

¡Candidato al premio Puskas!

Solo estamos en enero, pero ya podría haber un candidato temprano al Premio Puskas al mejor gol del año. La trayectoria descomunal del balón, con comba perfecta desde una posición inverosímil, se repite en redes y genera admiración global.

“Pasaron mil cosas cuando vi que golpeé la pelota. Sabía que iba en buen camino y por suerte terminó entrando”, dijo el juvenil al terminar el partido.