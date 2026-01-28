El América vivirá un nuevo capítulo sin Diego Ramírez como director deportivo del primer equipo varonil.

A través de un comunicado, la institución azulcrema oficializó la salida de Ramírez para “continuar con su crecimiento profesional”. Una ruptura que se dio en pleno Clausura 2026, donde las Águilas no han anotado ni un solo gol en las tres fechas que se han disputado del torneo.

De acuerdo a la publicación, el crecimiento sería “a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”.

En días anteriores se habló de una posible ruptura entre el exdirectivo y el estratega André Jardine por presuntas diferencias en la planeación del equipo.

“Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto”, agradeció el América.

En el comunicado, las Águilas también recordaron que “en su primera etapa dentro del club colaboró para la obtención de un título de Liga", es decir, el Clausura 2013 como parte del cuerpo técnico de Miguel "El Piojo" Herrera.

En la segunda etapa, Diego Ramírez Deschamps fue director deportivo de la institución azulcrema desde julio de 2021.

A lo largo de cuatro años y medio acompañó los procesos de entrenadores como Santiago Solari, Fernando Ortiz y el propio André Jardine, quien encaminó al América hasta un histórico tricampeonato en los torneos cortos del balompié mexicano. Esto, junto con un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

Será en los próximos días cuando América anuncie quién se quedará con el cargo de director deportivo. Por lo pronto, la escuadra azulcrema verá acción en la Jornada 4 del Clausura 2026, donde se enfrentará a los Rayos de Necaxa con la obligación de darle fin a su sequía de goles.