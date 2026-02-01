Álvaro Fidalgo, uno de los centrocampistas más destacados del futbol mexicano en los últimos cinco años, está a punto de regresar a España.

El América y el Real Betis ultiman los detalles de su traspaso definitivo, con un acuerdo que incluye un contrato hasta junio de 2030.

Fidalgo llegó a México en febrero de 2021 procedente del Castellón y se convirtió en pieza clave del América.

Con la camiseta azulcrema disputó 223 partidos oficiales, anotó 22 goles, repartió 29 asistencias y contribuyó decisivamente a cinco títulos nacionales, lo que lo transformó en ídolo de la afición.

Su naturalización mexicana lo liberó de ocupar plaza de extranjero en la Liga MX y abrió la puerta a la Selección Mexicana.

¿Álvaro Fidalgo será elegible para la Selección Mexicana tras su salida del América?

Precisamente este 2 de febrero cumple cinco años de residencia continua en territorio mexicano, requisito FIFA para que un jugador naturalizado sea elegible en competencias oficiales.

Con este plazo alcanzado, Javier "Vasco" Aguirre podría convocarlo sin impedimentos administrativos.

Antes de conocerse su salida, existía expectativa por un posible debut con el Tri en el amistoso ante Islandia (25 de febrero) en Querétaro, partido no FIFA que obligaría a Aguirre a usar elementos de la Liga MX.

Ahora, cualquier llamada llegaría solo en Fechas FIFA, como los duelos de marzo ante Portugal y Bélgica. Fidalgo, que cumplirá 29 años en abril, formó parte de las inferiores del Real Madrid y pasó por Rayo Majadahonda y el Castellón antes de brillar en Coapa.