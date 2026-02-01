Tras cinco años en el América, el mediocampista Álvaro Fidalgo dirá adiós a la Liga MX para regresar al futbol europeo.

Los últimos reportes confirman que el volante español se incorporará al Real Betis de LaLiga, donde firmará un contrato hasta junio de 2030. América y el equipo verdiblanco ya tendrían avanzadas las negociaciones para cerrar la transferencia definitiva.

Fidalgo llegó al América en el Clausura 2021 a petición del argentino Santiago Solari, quien lo había dirigido y debutado en el Real Madrid. Durante su estancia en Coapa, se convirtió en una pieza clave del mediocampo, ganó el cariño de la afición azulcrema y disputó 11 torneos, para consolidarse como uno de los referentes del equipo en títulos recientes.

El contrato del jugador terminaba en diciembre de 2026 y no se renovó con las Águilas. Esta salida responde al deseo del futbolista de 28 años de regresar a España y cumplir su sueño de jugar en la máxima categoría de su país natal. El Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, ve en él un refuerzo de calidad para el centro del campo.

¿Por qué motivo el Betis frenaría su convocatoria para debutar con el Tricolor?

Sin embargo, el traspaso genera un impacto inmediato en su posible integración a la Selección Mexicana. Fidalgo, naturalizado mexicano tras residir cinco años en el país, esta a punto de cumplir los requisitos FIFA para ser elegible.

Javier Aguirre, técnico del Tri, había expresado que esperaría la documentación y requisitos completos para convocarlo.

Se presupuestaba su debut en el amistoso ante Islandia el 25 de febrero en Querétaro, pero al no tratarse de una Fecha FIFA, los jugadores en el extranjero no pueden ser llamados.

El cambio de Liga frena temporalmente esos planes. Aunque el 'Maguito' completará los cinco años de residencia en las próximas horas y mantendrá su estatus elegible, solo podrá ser convocado en periodos de Fecha FIFA.

¿Cuándo podría debutar Álvaro Fidalgo con el Tri?

Su debut con México se postergaría hasta marzo, en los duelos amistosos contra Portugal (28) y Bélgica (31), donde sí estaría disponible para Aguirre.

Así pues, la afición americanista despidió con gratitud a un jugador que se robó sus corazones, mientras Fidalgo inicia una nueva etapa en el futbol español con la ilusión intacta de brillar en Europa y, eventualmente, aportar al Tri rumbo al Mundial 2026.