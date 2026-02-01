La euforia por el Mundial 2026 de la FIFA llegó a la calle Talavera de la Ciudad de México, donde muchas personas llegan a buscar uniformes de la Selección Mexicana para vestir a sus niños Dios para el Día de la Candelaria.

Lee también: Carlos Acevedo enciende alarmas en la Selección Mexicana tras salir lesionado del Pumas vs Santos

En el corazón de la CDMX, a unas cuadras del Metro Merced, como desde hace décadas, la emblemática calle, punto neurálgico de venta de ropa, accesorios y reparaciones de niños Dios, centenares de personas se pasean en busca del típico vestido de San Judas Tadeo, del niño doctor y hasta del niño migrante, pero particularmente este 2026, la fiebre futbolera hace que las personas acudan al negocio familiar que atiende Lupita García en busca de atuendos tricolores que aluden al uniforme del “combinado azteca”.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente ante el surgimiento del Niño Dios mundialista?

"Este año tenemos el hit de tener al niño futbolista, el de todos los años, pero esta vez vestido con el uniforme de la Selección Mexicana. Es un traje que sí nos piden desde hace muchos años, pero este año, sobre todo los niños, lo piden mucho porque como viene el Mundial, quieren encomendarse y encomendar a la Selección a que por fin pasen al quinto partido. Trae sus shorts blancos, playerita verde, calcetas y también sus tenis. No lo veo como una falta de respeto; al contrario, creo que hasta es una manera de acercar a la gente a la religión”, dijo doña Guadalupe, comerciante con más de 30 años en el negocio.

Por su parte, la señora Alejandra Padilla dio vueltas y vueltas sin dar con el atuendo del “niño de la cosecha”, que buscaba para su niño de madera; por fortuna, se topó esta vez con un lugar que lo ofrecía por catálogo.