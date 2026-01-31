Carlos Acevedo tuvo que ser sustituido en el último partido de Santos ante Pumas, luego de recibir un duro golpe en en la cara con el balón, tras un mano a mano con Juninho.

Noticia que preocupó en la Selección Mexicana, ya que el arquero de la Laguna es uno de los candidatos para defender la portería mexicana de cara a la Copa del Mundo.

Carlos Acevedo lesionado contra Pumas Foto: Imago7

Lee también Obed Vargas tendría hasta 10 ofertas para dejar la MLS y jugar en Europa

Acevedo no tuvo el mejor de los partidos en Ciudad Universitaria, debido a que recibió cuatro goles de los felinos, quienes no tuvieron piedad y liquidaron el partido en el primer tiempo.

¿Qué le pasó a Carlos Acevedo?

Hasta ahora, el club Santos no ha revelado con exactitud el problema que sufrió Carlos Acevedo, pero por las imágenes, se piensa que puede ser algo en el rostro, seguramente en la nariz, que fue donde recibió el impacto, o incluso una posible conmoción, pero será cuestión de esperar el parte médico del club.

¿Quiénes son los porteros que pueden ir al Mundial con México?

Con base en las últimas convocatorias de Javier Aguirre, los candidatos para jugar bajo los tres palos del Tri en la máxima cita del futbol internacional son: Luis Ángel Malagón (América), Raúl 'Tala' Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos), e incluso se dice que se podía colar Guillermo Ochoa (AEL Limassol).

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Lee también Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se transmitirán por televisión abierta?